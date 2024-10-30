ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет: каковы его преимущества

Пулемет имеет ряд преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единственным пулеметом государства-агрессора "Печенег".

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51мм НАТО.

Как сообщила пресс-служба ведомства, его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

"Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы", - говорится в сообщении.

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В Минобороны также пояснили, что оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате.

Другое оружие для ВСУ

Как сообщал УНИАН, недавно Минобороны допустило к поставке ВСУ украинский багги "Варан". Это транспортное средство повышенной проходимости предназначено для выполнения широкого спектра задач: перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

Также Сил обороны получат полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Ружье может быть применено как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов со шротом - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

В целом, Safari HG-105M - это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести к центру оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка при длительном использовании.

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