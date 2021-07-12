Другие авто также не смогли продолжить движение.

На Одесской трассе неподалеку от столицы водитель попытался схитрить при объезде пробки и сразу поплатился за это.

Соответствующее видео обнародовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

"Прямо какой-то мед в глаза. Водитель BMW пытался объехать пробку, которая образовалась в результате ремонта дороги, по обочине, но получил то что заслуживает", - пишет автор публикации.

Судя по видео, водитель BMW при попытке объезда застрял на обочине и некоторое время не мог продолжать движение. Другие авто, которые пытались объехать пробку таким же образом, также были вынуждены остановиться.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: Юрий Годован