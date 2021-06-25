В центре города больших проблем с движением автотранспорта не наблюдается.

На выездах из Киева в пятницу вечером образовались пробки накануне трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня Конституции Украины.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Большое скопление транспорта на выездах из города также спровоцировали многочисленные ДТП. Тянучки образовались на проспекте Бажана в сторону Борисполя, Харьковском шоссе, Броварском проспекте. Пробка наблюдается в районе развязки на "Теремках", а также на проспекте Победы от "Святошина" до "Шулявской". На проспекте Бажана в сторону выезда из Киева произошли сразу три аварии.

В центральной части Киева в пятницу вечером больших перебоев с движением автотранспорта не наблюдается. Равно как и на мостовых переходах через Днепр - транспорт движется свободно в обоих направлениях. Впрочем на подъезде к мосту Патона водителям придется постоять в тянучке на бульваре Дружбы народов.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован