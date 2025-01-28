Повторное ВЛК для ограниченно годных: в ТЦК предупредили о штрафе для нарушителей

У военнообязанных есть время до 4 февраля 2025 года.

Военнообязанные со статусом "ограниченно годный", которые не пройдут ВВК до 4 февраля, могут получить штрафы. В этот день завершается девятимесячный срок, который был предоставлен для прохождения повторного медосмотра.

Об этом рассказала пресс-секретарь Черкасского территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея в комментарии для "Суспільне".

По ее словам, те, кто повторно не пройдут военно-врачебную комиссию, могут получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривень. Она отметила, что у военнообязанных есть время до 4 февраля 2025 года.

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"Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство и принятие нового закона до 4 мая, имевшие статус "ограниченно годный" обязаны пройти повторно военно-врачебную комиссию для определения степени годности. А именно: либо будет годен к службе в ТЦК, военных учебных заведениях, либо в тыловых подразделениях, либо будет годен, либо негоден к военной службе", - объяснила Кривошея.

Она подчеркнула, что прийти по направлению на ВВК можно самостоятельно или по повестке. Если пренебрегать этими правилами, то нарушителям грозит штраф. Спикер добавила, что каждый случай будут рассматривать индивидуально:

"Сначала составляется протокол административный, впоследствии начальник ТЦК его рассматривает, выносится постановление и только тогда, когда гражданин объяснил, почему он это не сделал, не прошел ВВК, что у него были на это причины, то штраф может быть или не быть. Те граждане, которые не появятся в ТЦК по повестке и не придут в установленный срок, они попадают в базу розыска".

Кривошея уточнила, что вывод ВВК действителен 12 месяцев. Поэтому военнообязанным необходимо обновлять информацию о степени пригодности к военной службе каждый год.

Военный адвокат Валерий Макеев рассказал журналистам, что военнообязанным со статусом "ограниченно годный" следует проходить ВВК после вручения повестки. Если ее нет, для избежания штрафа стоит писать письмо в ТЦК.

"Приходит повестка - действуйте добросовестно, проходите ВЛК. Как показать свое законопослушание? Мы рекомендуем в таком случае подать заказное письмо в ТЦК и СП, в котором нужно сообщить, что: я знаю об этой норме закона, я готов прийти на ВВК, но дайте повестку, чтобы был порядок, должное администрирование. Чтобы не сидели все на голове друг у друга, а в установленный день каждый военнообязанный пришел на ту дату, которая будет указана в повестке", - объяснил он.

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Ранее адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала, сколько времени будет действовать новая справка о прохождении ВВК. Она упомянула "подводные камни", с которыми могут столкнуться военнообязанные.

Кроме того, Анищенко объяснила, надо ли ждать повестки "ограниченно годным" для прохождения ВВК. На военнообязанного уже наложена соответствующая обязанность о повторной ВВК, напомнила эксперт.

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