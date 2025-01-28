ВВК для ограниченно годных: адвокат объяснила, надо ли ждать повестки

На военнообязанного уже наложена соответствующая обязанность о повторной ВВК, напомнила эксперт.

Все украинцы, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти военно-врачебную комиссию. Для этого не нужно ждать повестку, рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в интервью Факты ICTV.

Как отмечает эксперт, на военнообязанного уже наложена соответствующая обязанность о повторной ВВК. Именно поэтому не стоит полагаться на то, что вас пригласят на процедуру повесткой.

Если военнообязанный имеет временное удостоверение, по номеру которого оформлено бронирование, то после прохождения новой ВВК новое удостоверение с новым номером не выдается.

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"Просто в системе Резерв+ и Оберег объединяются данные и там будет указано, когда человек прошел ВВК. Бронирование его подкрепляется именно под военную учетную специальность и то удостоверение, которое он имеет", - объясняет адвокат.

Другое дело, если военнообязанный не имеет никакого военного билета, то он, пройдя ВВК, соответственно и будет получать новый военно-учетный документ.

Если военнообязанный достиг 25-летнего возраста и соответственно у него будет меняться приписное удостоверение на военно-учетный документ, то здесь также будет изменение военно-учетной специальности и изменение военно-учетного документа.

Как отметила адвокат, переживать о том, что в тот промежуток времени, когда у человека не будет военно-учетного документа, его мобилизуют - не стоит, поскольку, когда происходит его изъятие с целью замены, то на руки выдается выписка из Резерва +. Также человеку предоставляется расписка от работника ТЦК, что у него забрали военно-учетный документ с целью его замены.

Прохождение ВВК - последние новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украине продлят сроки перепрохождения ВВК для ограниченно годных граждан.

По словам Верещук, Офис президента будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.

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