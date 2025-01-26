Офис президента будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.
Такое заявление сделала заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона. Она отметила, что более миллиона человек, вероятно, не успеют пройти ВВК как ограниченно годные.
Чтобы увеличить сроки на прохождение ВВК, планируют внести изменения в закон 3621-IX, которым ранее отменили термин "ограниченно годный". В документе определят срок прохождения комиссии. Также хотят сделать так, чтобы Министерство обороны и ТЦК имели возможность электронного оповещения граждан Украины о прохождении ВВК.
"Мы понимаем, что есть определенное количество ВВК. У нас их 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти. И есть расчет, какая пропускная способность ВВК. Итак, посчитав – минимум 3 месяца нужно, чтобы дать людям еще пройти ВВК без штрафов, без санкций", – добавила Верещук.
Она акцентировала, что те люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут повторно пройти военно-врачебную комиссию как по своей инициативе, так и получив соответствующее направление.
Прохождение ВВК ограниченно годными: это стоит знать
4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон № 3621, которым был отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан.
Тогда законодатели прописали, что такие граждане должны повторно пройти ВВК для получения нового статуса. Сделать это нужно было в течение 9 месяцев – этот срок истекает 4 февраля 2024 года.