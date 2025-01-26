Чтобы увеличить сроки на прохождение ВВК, планируют внести изменения в закон 3621-IX, которым ранее отменили термин "ограниченно годный".

Офис президента будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.

Такое заявление сделала заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в эфире телемарафона. Она отметила, что более миллиона человек, вероятно, не успеют пройти ВВК как ограниченно годные.

Чтобы увеличить сроки на прохождение ВВК, планируют внести изменения в закон 3621-IX, которым ранее отменили термин "ограниченно годный". В документе определят срок прохождения комиссии. Также хотят сделать так, чтобы Министерство обороны и ТЦК имели возможность электронного оповещения граждан Украины о прохождении ВВК.

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"Мы понимаем, что есть определенное количество ВВК. У нас их 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти. И есть расчет, какая пропускная способность ВВК. Итак, посчитав – минимум 3 месяца нужно, чтобы дать людям еще пройти ВВК без штрафов, без санкций", – добавила Верещук.

Она акцентировала, что те люди, которых ранее признали ограниченно годными, могут повторно пройти военно-врачебную комиссию как по своей инициативе, так и получив соответствующее направление.

Прохождение ВВК ограниченно годными: это стоит знать

4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон № 3621, которым был отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан.

Тогда законодатели прописали, что такие граждане должны повторно пройти ВВК для получения нового статуса. Сделать это нужно было в течение 9 месяцев – этот срок истекает 4 февраля 2024 года.

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