Адвокат рассказала о "подводных камнях", с которыми могут столкнуться военнообязанные.

Справка с заключением о пригодности военнообязанных украинцев к военной службе, после прохождения ВВК (далее - ВЛК - "військово-лікарська комісія"), действительна в течение года, заявляет адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Затем, по ее словам, процедуру нужно будет проходить повторно. Однако важно также знать о том, нужно ли проходить ВЛК снова даже тем, у кого в справке указана дата для повторного прохождения военно-врачебной комиссии в 2026 году и позже.

"Смотрите, если там есть дата, когда надо пройти ВВК повторно, то, я считаю, что в таком случае, я могу предположить, если не пройти комиссию до определенной даты, такие лица могут быть привлечены к ответственности, однако в судебном порядке можно будет эти вопросы обжаловать", - заявила она в интервью "Факти ICTV".

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Анищенко подчеркнула, что если ориентироваться на статус ограниченно-пригодного, то повторно пройти ВЛК необходимо до 5 февраля.

"А если на дату повторной ВЛК, и человек проходил комиссию в 2022 году, когда справка выдавалась на 5 лет, то должны понимать, что закон не имеет обратного действия во времени, - объясняет она.

Что еще известно о прохождении ВЛК в 2025 году

Ранее УНИАН сообщал, нужно ли ждать повестку, чтобы пройти военно-врачебную комиссию лицам, которые были признаны ограниченно-пригодными. Если военнообязанный имеет временное удостоверение, по номеру которого оформлено бронирование, то после прохождения новой ВЛК новое удостоверение с новым номером не выдается.

Кроме того, на какой срок могут продлить прохождение ВЛК для ограниченно годных. Чтобы это сделать, планируют внести изменения в закон 3621-IX.

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