В Харьковской области суд оштрафовал на 850 грн мать школьника за буллинг, который он устроил одноклассникам.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что в ноябре 2020 года в полицию обратился директор лицея, расположенного в поселке Новая Водолага. Он сообщил о травле одноклассников со стороны ученика 5-го класса. С жалобой в лицей о факте буллинга обратились родители двух детей.
"Инспектор ювенальной превенции отделения полиции Альбина Федоренко установила, что малолетний мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, выражался нецензурной бранью. Он также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой. В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки", - говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении 46-летней матери школьника протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Читайте такжеЛариса Зуб: Ребята, которых не слышат дома, в школе, обращают на себя внимание агрессивным поведением. И иногда это заканчивается не буллингом, а суицидом
Новомосковский районный суд рассмотрел дело по факту буллинга в школе и вынес решение о привлечении к административной ответственности матери правонарушителя и обязал ее выплатить штраф в размере 850 гривень.
Вас также могут заинтересовать новости
- Психолог дала совет, как решить вопрос сдачи денег в школе и избежать травли детей
- За буллинг в киевской школе оштрафовали родителей двух учеников
- Онлайн-буллинг в Украине: жертвами травли в интернете стали почти треть подростков
- Международный день противодействия кибербуллингу: как распознать и защититься
- В Днепре подростки издевались над мальчиком с инвалидностью и снимают на видео
- "Подражали известному блогеру": на Херсонщине подростки издевались над сверстниками ради подписчиков в соцсетях
- Моббинг. Как депутаты предлагают бороться с травлей на работе
- В Тернопольской области школьника обвиняют в буллинге учительницы (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram