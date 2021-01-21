Пятиклассник систематически унижал и оскорблял одноклассников, выражался нецензурной бранью. Он также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой.

В Харьковской области суд оштрафовал на 850 грн мать школьника за буллинг, который он устроил одноклассникам.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что в ноябре 2020 года в полицию обратился директор лицея, расположенного в поселке Новая Водолага. Он сообщил о травле одноклассников со стороны ученика 5-го класса. С жалобой в лицей о факте буллинга обратились родители двух детей.

"Инспектор ювенальной превенции отделения полиции Альбина Федоренко установила, что малолетний мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, выражался нецензурной бранью. Он также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой. В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки", - говорится в сообщении.

Полицейские составили в отношении 46-летней матери школьника протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Новомосковский районный суд рассмотрел дело по факту буллинга в школе и вынес решение о привлечении к административной ответственности матери правонарушителя и обязал ее выплатить штраф в размере 850 гривень.

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Автор: Светлана Макринская