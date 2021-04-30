Новая партия состоит из полумиллиона доз.

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщается, новая партия составляет 500 тысяч доз вакцины.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

На 30 апреля от начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 702 тыс. 440 человек, в лист ожидания вакцинации записались 504 тыс. 101 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская