Ложным является, в частности, утверждение о том, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины ничего не дает.

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг популярные фейки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Как отметили в ЦПД, ложным является, в частности, утверждение о том, что кандидатство в ЕС для Украины является чисто формальным решением, которое по сути это ничего не дает.

"Статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС", - поясняют эксперты.

Неверно и заявление о том, что можно было не тянуть и сразу принять Украину в ЕС.

"Чтобы стать полноценным членом ЕС Украина должна выполнить несколько шагов: продолжить реформу судебной системы; усилить борьбу с коррупцией; обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF; внедрить антиолигархический закон; привести законодательство о медиа к стандартам ЕС; изменить законодательство о нацменьшинствах", - объясняют в ЦПД.

Неуместно и сравнение с Албанией и Турцией и другими странами, которые "уже по 10-30 лет кандидаты в ЕС", и утверждение, что "Украине тоже придется столько ждать".

"В случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год", - акцентируют в ЦПД.

Статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он начнет условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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