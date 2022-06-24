Статус кандидата в ЕС предоставит нашему государству много возможностей.

Статус кандидата на членство в Европейском Союзе, который вчера получила Украина, предоставит нашей стране много возможностей.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Статус кандидата позволит ускорить трансформацию и восстановление нашей страны. Украина станет участником многих программ и инициатив ЕС. Нам будет доступна финансовая помощь для стран, которые готовятся к вступлению. Мы станем более привлекательной страной для инвесторов, у нас будут действовать понятные для международных компаний правила. После завершения войны ЕС будет относиться к восстановлению Украины не как к восстановлению третьей страны, а как к инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена Европейского Союза", - сказал он.

Также премьер напомнил, что отечественная власть неоднократно говорила, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию государства в полном соответствии с правилами ЕС.

"Мы можем это сделать гораздо быстрее", - добавил он.

Статус кандидата в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В четверг, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

В Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

В Кабмине назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС. Переговорные процедуры могут начаться уже в 2023 году.

24 июня дипломат рассказал, что Украине даст статус кандидата в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: