Украинские власти уже активно работают над дальнейшим реформированием государства, несмотря на войну, отметили в правительстве.

Статус кандидата официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, говорится на сайте Кабмина.

"Мы приветствуем это историческое решение Евросоюза, которое фактически означает, что большая семья стран Европейского Союза видит Украину членом ЕС. В эти тяжелые времена ЕС услышал народ Украины и четко заявил, что наше государство принадлежит к Европе, мы имеем общее мощное будущее. Статус кандидата официально запускает процесс приобретения Украиной членства в ЕС. Мы уже активно работаем над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну (с Россией - Ред.), чтобы не терять темпы нашей интеграции", - заявила она.

Стефанишина отметила, что дальнейшая подготовка к членству будет предусматривать завершение всеохватывающей трансформации всех сфер, что будет создавать условия, когда страна будет жить по принципам Евросоюза и его законам, которые направлены на защиту каждого гражданина и бизнеса. Это положит начало условиям для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС. В этом Украину постоянно будет поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь.

Кроме того, по ее словам, статус кандидата открывает возможности получения финансовой помощи в трансформации общества, правовой системы и экономики на пути к членству в ЕС, а также будет держать евроинтеграционные реформы страны в приоритете.

Так, Украине будет доступна финансовая помощь для стран, которые готовятся ко вступлению в ЕС (инструмент предвступительной помощи, IPA). Такая помощь может предоставляться через гранты, инвестиции или как техническая помощь.

Кандидатство также открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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