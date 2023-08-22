Предполагается, что государство будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса.

В Верховной Раде Украины и Кабинете министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители власти рассказали в своих выступлениях на VI Международном ветеранском форуме.

Так, глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время парламентом планируется рассмотреть законопроект, который, среди прочего, предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые приступают к работе после увольнения с военной службы.

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"И буквально вчера было зарегистрировано два крупных законопроекта, которые мы рассмотрим на ближайшем заседании Верховной Рады... (Они, - УНИАН) направлены на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение Единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельного статуса защитника и защитницы Украины", - рассказал спикер.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в частности, что для всех защитников и защитниц будет создана возможность приоритетного поступления в высшие учебные заведения и внеконкурсного поступления в учреждения профтехобразования.

"Государство будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса. Будем расширять грантовую поддержку. У нас уже существует программа безвозвратных грантов "єРобота". В этой программе есть ветеранский компонент, благодаря которому можно получить до 1 млн грн на развитие собственного бизнеса", - рассказал чиновник.

Он также отметил, что по всей Украине должна быть создана сеть современных реабилитационных центров, которые будут оказывать военнослужащим комплексную помощь. Речь идет, в частности о физической реабилитации и преодолении посттравматического стрессового расстройства.

В то же время министр обороны Алексей Резников отметил, что за 9,5 лет войны России против Украины, в нашей стране уже около миллиона УБД.

"Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и тому подобное. Мы работаем по всем этим вопросам и будут изменения", - сказал он и добавил, что сейчас "быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей".

Украинские военные - возвращение в гражданскую жизнь

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 22 августа, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина отметила, что осенью в четырех областях стартует пилотный проект "помощника ветерана", который должен помочь военным возвращаться с фронта в гражданскую жизнь.

Приоритетом, кто может стать "помощником ветерана", сейчас, в пилотном являются ветераны и члены их семей. Сейчас эти люди проходят обучение.

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