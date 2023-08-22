Он начнется в 4 областях Украины и поможет военным вспомнить, как жить без пушечных выстрелов, подальше от фронта.

Осенью в четырех областях стартует пилотный проект "Помощник ветерана", который должен помочь военным вернуться с фронта в гражданскую жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, отвечая на вопрос о проекте ветеранских помощников.

"Сегодня человек может вернуться с фронта в свою общину, а там предприятие закрыто, а семья находится где-то за границей. И кто-то должен встретить этого человека. Встретить должен тот, кто понимает, что такое пройти войну", - сказала Лапутина.

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Она заявила, что из-за этой актуальной проблемы в Украине откроют "Институт помощника ветерана".

"Приоритетом, кто может стать "помощником ветерана", сейчас, в нашем пилотном проекте в четырех областях, станут именно ветераны, а также члены их семей", - пояснила чиновник.

Лапутина рассказала, что сейчас эти люди проходят обучение.

"И с осени наши ветераны появятся в общинах четырех областей. Это будут 400 человек, которые будут помогать ветеранам возвращаться с фронта в гражданскую жизнь", - сказала министр.

Помощники ветерана будут работать в общинах, координировать их деятельность будет сервисный офис по вопросам ветеранов в общине.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам VI Международного ветеранского форума отметил, что в этом году была основана новая украинская "политика героев" - политика почета и создание возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов".

Он добавил, что для реализации этой политики нужно принять ряд решений. Глава государства также подчеркнул, что нормативная регуляция в этой сфере, которая затягивает время, должна быть упрощена и все в государстве должно помогать ветеранам.

"Все в "Политике героев" должно быть таким, чтобы помогать людям жить. Любой чиновник, который этого не понимает, будет заменен", - подчеркнул Зеленский и отметил, что первый результат внедрения "Политики героев" проанализируют на Покрову.

Из-за войны в помощи будут нуждаться по меньшей мере 4 млн украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее Лапутина заявляла, что после победы Украины в войне количество людей, которые будут нуждаться в специальной помощи, превысит 4 миллиона человек. Она подчеркнула необходимость создать предпосылки для надлежащей встречи защитников, их возвращения к мирной жизни, адаптации и тому подобное.

Лапутина отметила, что по состоянию на 24 февраля 2022 года в электронном реестре насчитывалось около полумиллиона участников боевых действий, лиц с инвалидностью, членов семей погибших.

Она сообщила, что пилотный проект "Института помощника ветерана" будет запущен в четырех регионах Украины-Львовской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях.

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