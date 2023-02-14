На видео мужчины в военной форме пытались силой затащить одессита в военкомат.

В сети вызвало скандал видео, на котором работники военкомата жестоко избили мужчину, пытаясь силой привлечь его к органу в рамках мобилизации.

Утром анонимные Telegram-каналы опубликовали ролик, на котором мужчины в военной форме пытаются тянуть за ноги и поднять потенциального мобилизованного. Он изо всех сил старается от них отбиться. Говорят, что инцидент произошел в Одессе.

Событие приобрело настолько громкий резонанс, что на него отреагировала пресс-служба ОК "Юг". Там отметили, что уже проводят соответствующее расследование по факту превышения полномочий работниками военкомата.

Видео дня

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как позже подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Наталья Гуменюк, скандальный случай действительно произошел в Одессе.

Рост темпов мобилизации в Украине

Сейчас из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране официально объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, забрать в армию могут даже военнообязанных украинцев, которых признали ограниченно годными к службе.

Недавно темпы мобилизации в Украине значительно выросли, украинцы стали сообщать о массовой раздаче повесток в армию.

По словам капитана 103 бригады территориальной обороны Александра Ганущина, это связано с насущной потребностью ВСУ пополнить свои потери в боях с россиянами.

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