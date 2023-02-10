Существуют определенные правила вручения и получения повесток.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране продолжается мобилизация. Немало военнообязанных украинцев еще до начала широкомасштабной войны находились за границей и до сих пор не вернулись в Украину.

Если человек находится за границей, то фактически его не могут мобилизовать. Однако иногда такие повестки все же приходят. Что же делать, если пришла повестка человеку, находящемуся за границей, в комментарии "Факты ICTV" объяснила адвокат и юрист Надежда Грищенко.

Она напомнила, что по закону существуют определенные правила вручения и получения повесток.

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"Повестка вручается лично лицу, которое вызывают в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто, кроме него самого, получить повестку не сможет", – подчеркнула Грищенко.

По словам юристки, после ознакомления с документом, военнообязанный должен поставить свою подпись, которая и подтверждает, что лицо получило повестку и обязано прийти в военкомат в указанное время. Если же лицо находится за границей, оно физически не может получить повестку и поставить свою подпись в соответствующем документе.

"За получение повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке (корешок к повестке) и заполняет дату, когда оно получило такую повестку", – отметила адвокат.

Грищенко добавила, что в зарубежных дипломатических учреждениях повестки гражданам не вручают. Если лицо законно пересекло границу и сообщило в военкомат о своем переезде, то проблем с вручением повесток возникать не должно, поскольку в военкомате будет информация о том, что военнообязанный выехал за границу на постоянное место жительства.

При этом, если повестка была выдана кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что мужчина сейчас находится за границей и вернуться назад не сможет. Юрист добавила, что повестки нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

Мобилизация в Украине: что надо знать

7 февраля 2023 года Верховная Рада продолжила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Адвокат Андрей Новак объяснил, какое наказание грозит военнообязанному, что взял повестку, расписался о ее получении, но не явился в военкомат. Если речь идет о первой или второй неявке по повестке, это может быть административная ответственность. Однако в некоторых случаях речь идет об уголовной ответственности.

Кроме того, 27 января Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников. Возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям, которые не относятся ни к оборонной сфере, ни к государственным учреждениям или организациям.

В то же время есть 15 категорий украинцев, кто освобожден от мобилизации 2023 году.

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