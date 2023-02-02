Полковник Роман Горбач отметил, что службу можна проходить не в боевых частях.

Военнообязанных украинцев, которых признали ограниченно пригодными к службе, могут мобилизовать. Их служба будет проходить не в боевых, а в частях обеспечения.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач для Military Media Centre рассказал, что ограниченно годные украинцы могут служить в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и соцподдержки, а также в других небоевых подразделениях

Стоит отметить, что в отдельных случаях ограниченно пригодные военнообязанные могут выполнять задачи на передовой, если позволяет здоровья. Военно-врачебная комиссия указывает в своем выводе, какие виды службы и работы противопоказаны.

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Мобилизация в Украине - что известно

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине объявили мобилизацию, под которую попали военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что мобилизуют людей, способных работать с вооружением, которое передали западные союзники.

27 января 2023 года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных.

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