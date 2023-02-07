Защитник убежден, что мобилизация продолжится.

Капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил причины роста темпов мобилизации в Украине. По его словам, это происходит, поскольку Вооруженным силам нужно иметь личный состав для освоения новой западной техники и восполнения потерь.

"Нам очень нужны люди, поскольку к той технике, которая приходит, нам нужны высокообученые, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – подчеркнул военный в эфире Апостроф TV.

Он добавил, что мобилизационный план должен выполняться, нравится это отдельным людям или нет.

Видео дня

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", – отметил Ганущин.

Мобилизация в Украине: что стоит знать

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Повестку могут получить все мужчины призывного возраста. Но согласно закону есть несколько категорий граждан, кто не подлежит мобилизации во время войны.

При этом, за игнорирование повестки и неявку в военкомат в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач отметил, что военнообязанных украинцев, которых признали ограниченно годными к службе, тоже могут мобилизовать. Их служба будет проходить не в боевых частях, а в частях обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: