Денис Монастырский отметил необходимость построения в следующем году границы между Украиной и Россией, а также между Украиной и Беларусью.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что определено около 10 участков, через которые мигранты могут попытаться попасть в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Определено примерно 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе с Украиной. Именно там будут усиливаться, в первую очередь, пограничники Национальной гвардией, полицией", - отметил министр.

Он отметил весомость консолидации всех усилий. "Поэтому мы вчера на СНБО говорили также о подразделениях территориальной обороны. И министр обороны также поддержал эту идею, и президент ее поддержал, чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне", - рассказал Монастырский.

Кроме того, он сообщил, что дал поручение полиции "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которая есть в этих территориях".

"Они имеют право на ношение травматического оружия. И у нас таких выдано более 200 тысяч стволов в Украине. Поэтому должны быть соответствующие реестры, эти люди должны быть созваны на учения, которые должны в течение ближайшего месяца пройти возле украинско-белорусской границы", - сказал чиновник.

Монастырский также отметил, что механика противостояния Украины будет подобной той, которая есть на литовской и польской границах.

"Определение мест скопления. Разведка будет информировать, если будут направлены мигранты в сторону Украины, - куда именно они движутся. И именно там мобильные группы будут находиться уже за считанные минуты. Именно там и будет основная цель - не допустить массового прорыва Государственной границы", - подытожил министр.

Ситуация с границей

Также Денис Монастырский отметил необходимость построения в следующем году границы между Украиной и Россией, а также между Украиной и Беларусью.

Чиновник отметил "фактическое отсутствие нормальной границы между Украиной и Россией, Украиной и Республикой Беларусь".

По его словам, текущий миграционный кризис для каждого украинца обостряет вопрос наличия границы.

"Да, пограничники есть, граница обозначена. Но самой постройки границы нет. И это наше общее задание - задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и между Украиной и Республикой Беларусь", - заявил Монастырский.

Он добавил, что речь идет о более тысяче километров государственной границы.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определявших направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет больше препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на усиление санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границ и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября Монастырский заявил, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Таня Поляковская