Для комплексного решения проблемы планируют построить "интеллектуальную границу".

Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих ГПСУ, НГУ и полицейских.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует пресс-служба МВД.

Как отмечается, во время рабочего визита в Волынскую область Монастырский проверил состояние охраны госграницы с Республикой Беларусь и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Они переброшены и развернуты в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Это мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысяч – НГУ и 2 тысяч – Нацполиции. Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", – сказал Монастырский.

Читайте также"Штурм" польской границы со стороны Беларуси обсудили Зеленский и ДудаПо его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы.

"Украинский рубеж необустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна возвести "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта потребуется 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", – отметил Монастырский.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодня угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако, наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценария для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", – отметил Дейнеко.

Напомним, Денис Монастырский вылетел сегодня, 11 ноября, в Волынскую область для проверки готовности защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса.

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Автор: Инна Андалицкая