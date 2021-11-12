Мигрантам "за определенную плату" обещают доставку в Европейский Союз.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский описал схему прибытия мигрантов в Беларусь и дальнейшие действия в отношении их.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Чиновник отметил, что мигранты из "стран с миграционным риском", где сейчас не идут боевые действия, в течение нескольких месяцев "штурмуют... границу с Литвой, границу с Польшей и мы сегодня предусматриваем, что это, возможно, будет граница с Украиной".

"Фактически, на территории этих государств сегодня созданы так называемые вербовочные центры, где приглашаются люди, которым гарантируется за определенную плату их доставка в страны Евросоюза, в частности, в Германию. Они переправляются самолетами как туристы в Минск, осуществляется накопление их... на территории возле Минска - в санаториях, лагерях, терминалах. И потом - мы видели также эти видео и это подтверждает наша разведка - под дулами автоматов их сопровождают до границы", - сказал Монастырский.

После этого, добавил он, люди переходят к "атаке".

"Мы видели видео, где они пытаются вернуться к тому месту, откуда они вышли. Им на английском языке кричат: "Go back!"- военные, зеленые человечки, которых мы уже где-то видели... Ведут они их к польской границе", - отметил министр.

Он добавил, что польские пограничники сообщили, что в течение последних нескольких месяцев они остановили более 27 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Немецкие пограничники отмечают резкий рост количества незаконных мигрантов на польско-немецкой границе. Таких в течение последних недель было более 7 тыс.

"Фактически, схема происходит таким образом, что замораживается депозитный счет, и как только мигрант попадает на территорию Германии, те "турагентства" получают свои средства", - подытожил Монастырский.

Кризис с мигрантами в Беларуси

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определявших направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет больше препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на усиление санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границ и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября Монастырский заявил, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Таня Поляковская