В Минюсте посчитали, что наибольшее количество регистраций осуществили в Днепропетровской области и в Киеве.

В прошлом году украинцы больше женились и меняли имена, если сравнить с 2020 годом. Зато количество разводов почти не изменилось.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, в течение 2021 года в ГРАГС зарегистрировали 1,2 миллиона актовых записей гражданского состояния — это на 11% больше, чем в предыдущем году. Среди них, в том числе, 273 772 записи о рождении.

В течение года украинцы вступили в брак более 214 тысяч раз, что на 27% больше, чем в 2020-м (тогда было 167 974 записи).

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Также за год значительно выросло количество изменений имени — 15 861 случай, что почти на 28% больше по сравнению с 2020 годом (12 428 раз).

В то же время статистика расторжения брака осталась почти такой же — 29 587 раз, что всего на 2% больше, чем в 2020 году (тогда было 28 930 записей).

В Минюсте посчитали, что наибольшее количество регистраций провели в Днепропетровской области — 107 567 (9% всех записей) и в городе Киев — 105 569 (8%). Там зарегистрировали больше всего рождений, бракосочетаний и изменений имен.

Третье место по количеству зарегистрированных рождений заняла Львовская область — 19 548 записей, а по количеству зарегистрированных браков — Одесская область, там было 15 910 бракосочетаний. По количеству зарегистрированных изменений имени третье место заняла Черновицкая область — 1 069 записей.

Напомним, в Минюсте ранее объясняли, кому запрещено жениться и как пожениться, если вам нет 18 лет.

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