За незаконную переправку людей через границу организатору фиктивных браков грозит заключение до 7 лет.

Организатора фиктивных браков задержала полиция в Днепре, мужчина помогал иностранцам получать вид на жительство.Читайте такжеУкраинцы в этом году женились в пять раз больше, чем разводились - Минюст

Об этом говорится в сюжете ТСН. Благодаря налаженной схеме граждане Сирии и Ирака получали визы и постоянный вид на жительство.

И все благодаря тому, что заключали с украинками браки, которые впоследствии оказывались фиктивными.

Так, организатор такой схемы занимался этим на протяжении последних 5 лет. Он находил в Украине женщин, которые готовы были за деньги изображать невест.

Далее иностранец приезжал в Украину и на основании свидетельства о браке получал вид на жительство.

Как изменились браки во время карантина в Украине

В апреле 2020 года во Львове состоялась первая в Украине онлайн-свадьба. Инна и Игорь познакомились в 2013 году. Сначала были отношения на расстоянии, поскольку они жили в разных областях. Он — из Киева, она из Львова.

На церемонии заключения брака были лишь ведущий, фотограф и диджей. Родители молодоженов были по ту сторону экрана — от них, по традиции, раздался первый тост и благословение.

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Автор: Ольга Робейко