Почти все крымские водохранилища абсолютно пустые.

В этом году оккупированный Крым столкнется с еще большей нехваткой питьевой воды, чем была в прошлом году.

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Об этом рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк, сообщает "Обозреватель".

По мнению эксперта, зимне-весенние осадки так и не сформировали необходимого стока на полуострове.

"Зимний снег не решил водную проблему из-за обезвоживания территории. Большинство снега пошло на увлажнение почвы, но не на формирование стока. С мая температура воздуха повысится и эта вода испарится. Водная проблема в Крыму обострится еще больше", – убежден эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году в Симферопольском и Таганском водохранилищах еще были какие не какие водные ресурсы, а теперь почти все крымские водохранилища абсолютно пустые.

Дефицит воды в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Екатерина Лиманская