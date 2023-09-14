Предполагается, что работа этого офиса повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев.

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда, который является крупнейшим представительством МКС (ICC) за пределами Гааги.

Как отмечается в сообщении на сайте офиса генерального прокурора, об этом во время брифинга сообщили генеральный прокурор Украины Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", – пояснил Костин.

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В свою очередь, Хан отметил, что "закон должен быть на передовой".

"И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, - это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, в так и во всем мире", - сказал он.

Отмечается, что полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги. Костин поблагодарил Хана за колоссальную работу, которую осуществляют МУС и его офис для привлечения к ответственности виновников международных преступлений.

"Среди результатов этой работы - исторический ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, который почти полгода назад выдал международный уголовный суд. Он стал результатом 5-ти месяцев беспрецедентного сотрудничества между украинским Офисом генпрокурора и офисом прокурора МУС", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сотрудничество Украины с МУС является полноценным партнерством: украинские прокуроры бок о бок работают с экспертами МУС на практически ежедневной основе.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и свидетельств. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора собственными глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", - сказал Костин.

В ОГП также отметили, что сейчас в Украине зарегистрировано более 104 тыс. военных преступлений, их количество ежедневно растет.

МУС и ордер для Путина - последние новости

Как сообщал УНИАН, в марте Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Недавно стало известно, что США помогут МУС собрать доказательства против Путина для Гааги.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован страной "в полном объеме". В то же время, по его словам, "это не является шагом против России, а связано с вопросами нашей безопасности".

Между тем, министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что их страна рассмотрит возможность выхода из состава МУС. Такое заявление было сделано после того, как у министра спросили о словах президента Бразилии о Путине, которого не будут арестовывать в стране.

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