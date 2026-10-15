Рада приняла закон о налоге на международные посылки до 150 евро

За принятие законопроекта проголосовали 252 народных депутата.

Верховная Рада приняла закон о введении 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№ 16051-1) проголосовали 252 народных депутата при необходимом количестве в 226 голосов.

Этот законопроект отменяет льготу по уплате НДС для международных посылок стоимостью менее 150 евро (около 7 600 грн), которая действовала ранее.

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В то же время законопроект сохраняет освобождение от НДС для некоммерческих международных отправлений стоимостью до 45 евро (около 2280 грн) от одного физического лица другому. Для этого товары должны пересылаться без оплаты и предназначаться для личного или семейного использования.

Также предусмотрено освобождение от НДС для отдельных товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны.

Поступления от налога, полученные за его уплату, планируется направлять в спецфонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Согласно расчетам, принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет налоговые поступления в сумме около 10 млрд грн в год.

Принятый законопроект содержал новую версию поправки о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).

Первая версия поправки, которая предусматривала ограничение усиленного финансового мониторинга PEP 12 месяцами после увольнения, содержалась в законопроекте о налогообложении доходов с цифровых платформ, который был принят парламентом еще в июне. Однако президент Владимир Зеленский не подписал закон из-за того, что эта поправка заблокировала выделение части иностранной помощи, поскольку международные партнеры раскритиковали данную норму.

"Поправка по ПЭП также прошла. Поэтому это разблокирует и подписание другого законопроекта о налогообложении цифровых платформ", – написал народный депутат Ярослав Железняк.

Налог на международные посылки – главные новости

1 сентября парламент в очередной раз не поддержал отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. При этом в мае Рада также провалила голосование по законопроекту о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, целью которого было введение налога на посылки.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что получение Украиной следующего транша от МВФ в размере 1,66 миллиарда долларов находится под угрозой, в частности, из-за провала голосования по законопроекту о налогообложении посылок.

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