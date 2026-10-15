Российские атаки оставили без горячей воды два района Киева

Ограничения коснулись Дарницкого и Днепровского районов.

В результате российских обстрелов в ночь на 14 октября пришлось временно прекратить подачу горячей воды в дома в зоне обслуживания Дарницкой ТЭЦ. Об этом сообщил председатель Дарницкой районной госадминистрации Киева Александр Ковтунов в Facebook.

"Учитывая вчерашние ночные события и общую ситуацию, сложившуюся на данный момент, у нас есть предварительная информация о необходимости временного перекрытия подачи горячей воды в дома в зоне обслуживания ООО "Еврореконструкция" (владелец Дарницкой ТЭЦ, – УНИАН)", – говорится в сообщении.

Ковтунов отметил, что все профильные службы переведены на усиленный режим работы. Глава Дарницкой районной госадминистрации надеется, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и подачу воды полностью восстановят.

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Справка УНИАН. Дарницкая ТЭЦ расположена на левом берегу Киева, в Днепровском районе, на улице Гната Хоткевича. Она обеспечивает теплом жилые массивы Днепровского и Дарницкого районов Киева. Станция отапливает около 1100 домов, от её работы зависит теплоснабжение примерно 318 тыс. потребителей.

В начале февраля 2026 года Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате атаки. Из-за этого не менее 1100 домов на левом берегу Киева остались без отопления.

Ситуация в украинской энергетике – главные новости

В ночь на 14 октября российские войска нанесли удары по трем крупным киевским ТЭЦ, которые обеспечивают значительную часть столицы теплом в холодное время года. Как отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, пока нет оснований утверждать, что эти атаки повлияют на начало отопительного сезона в Киеве.

По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, с приближением отопительного сезона украинцам стоит готовиться к длительным отключениям электроэнергии – зимой света может не быть не менее восьми часов в сутки.

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