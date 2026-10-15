Украинские ракеты-дроны появятся на вооружении у немцев: Бундесвер раскрыл сроки

Германия также заинтересована в американских крылатых ракетах Tomahawk и пусковых установках Typhon.

Германия расширит возможности своей армии наносить высокоточные удары на большие расстояния. Среди потенциальных средств поражения рассматриваются украинские ракеты-дроны "Барс" и американские Anthem.

Об этом сообщает немецкое издание hartpunkt. Как заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, в настоящее время в центре внимания находятся две коммерчески доступные системы, но они должны пройти проверку перед принятием на вооружение. Он считает, что поставки могут начаться уже в 2027 году.

"Оперативная добавленная стоимость – дальность и масса – значительна: мы сможем массированно поражать цели на глубине примерно 1500 км и перенасыщать вражеские системы ПВО", – отметил Фройдинг.

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Генерал не назвал конкретных моделей ракет, однако, по информации hartpunkt, среди кандидатов есть украинский "Барс" и американская Anthem.

В издании напомнили, что Anthem – это недавно представленная система от компании Covenant, имеющей филиалы в Израиле, США и Германии, и потенциально может производиться в Лейпциге.

В свою очередь ракета "Барс" украинского производства хорошо зарекомендовала себя в ходе войны. Ее также планируется в будущем производить в Германии в сотрудничестве с немецким партнером.

В то же время Берлин не планирует ограничиваться лишь относительно недорогими ракетами. Германия также заинтересована в американских крылатых ракетах Tomahawk и пусковых установках Typhon.

Фройдинг пояснил, что с оперативной точки зрения немецкую армию было бы очень целесообразно вооружить системами "Тайфон" и "Томагавк".

"Это особенно актуально потому, что система достигает своей наибольшей оперативной ценности, когда используется в синхронном бою с недорогими крылатыми ракетами", – подчеркнул он.

По данным Defence Express, планы Германии предусматривают закупку около 400 ракет и трех батарей пусковых установок.

Отмечается, что сочетание различных типов ракет имеет стратегическое значение: дорогостоящие дальнобойные системы могут применяться вместе с более дешевыми средствами поражения, ведь комбинированные атаки увеличивают нагрузку на вражескую ПВО и шансы на поражение цели.

Ракета-дрон "Барс": что о ней известно

"Барс" разрабатывается с 2023 года, однако первые фотографии появились лишь недавно. За это время его конструкцию модернизировали более 40 раз.

В настоящее время платформа имеет несколько вариантов. Дальность полета отдельных модификаций достигает 1000 км, боевая нагрузка – до 60 кг, а скорость превышает 700 км/ч.

По заявленным характеристикам "Барс" представляет собой модульную платформу, которую можно быстро адаптировать к конкретным миссиям. Предусмотрены три основные категории её применения: DeepStrike, MiddleStrike и FrontStrike. Изменение конфигурации позволяет варьировать соотношение между объемом топливных баков и массой боевой части, создавая различные модификации.

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