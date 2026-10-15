В Кремле признали, что их дизель не спасет мировой рынок

В Москве недовольны европейцами, которые раскритиковали дизельное соглашение.

Российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки, но его влияние на ситуацию в целом будет ограничено. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

"Сейчас высвобождаются достаточно большие количества дизельного топлива. Оно начало поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный положительный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Хотя и не сможет полностью их стабилизировать. Это тоже нужно осознавать", - заявил Песков.

Также он посетовал на позицию европейских стран по этому вопросу, которые раскритиковали договоренность о поставках дизельного топлива США и России.

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"Европа традиционно в последнее время проявляет себя как партия войны", - заявил спикер Кремля.

Дизельное соглашение Трампа – последние новости

После объявления соглашения президентом США Дональдом Трампом фьючерсы на дизельное топливо несколько снизились. Однако аналитики сомневаются в том, что объемы, о которых заявлял американский лидер, существенно повлияют на цены в США или других странах – конечно, при условии, что Россия действительно осуществит поставки.

По словам Трампа, Россия "немедленно" предоставит объем, равный 2,24 млн баррелей. Затем ещё 3,73 млн в следующем месяце (что эквивалентно примерно 124 000 баррелей в сутки в течение месяца), а впоследствии – вдвое больше.

По данным аналитической компании Kpler, на мировом рынке в настоящее время наблюдается дефицит в размере около 1 млн баррелей в сутки. Аналитики отмечают, что способность РФ обеспечить дополнительные поставки остается неопределенной. В краткосрочной перспективе соглашение вряд ли существенно улучшит глобальные рыночные показатели по дизельному топливу, добавляют они.

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