Кушнера могут отстранить от должности спецпосланника Трампа через суд: подробности

Суд должен запретить Кушнеру и дальше играть свою чрезмерную роль и обязать его подать необходимые финансовые декларации.

В США через суд требуют отстранить от должности специального посланника Белого дома Джареда Кушнера – из-за риска конфликта интересов, ведь он является зятем американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении организации "Граждане за ответственность и этику" (CREW) в Вашингтоне.

Согласно иску, Кушнер нарушает закон, действуя в качестве одного из главных дипломатов страны, не пройдя утверждение Сенатом и не подав финансовые декларации.

В организации подчеркнули, что суд должен запретить Кушнеру продолжать выполнять свою чрезмерную роль и обязать его подать необходимые финансовые декларации.

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Там напомнили, что с начала второго срока администрации Трампа Кушнер обладал значительной дипломатической властью по указанию президента Трампа, встречаясь напрямую с иностранными должностными лицами и представляя Соединенные Штаты в усилиях страны по прекращению войн между Соединенными Штатами и Ираном, Украиной и Россией, а также насильственных конфликтов на Ближнем Востоке.

"В то же время Кушнер возглавляет Affinity Partners, инвестиционную компанию, которая управляет активами на сумму более 6 миллиардов долларов. Примерно 99 % из них принадлежат иностранным инвесторам, включая суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. Фирма также имеет значительные инвестиции за рубежом, в частности в Израиле. Несмотря на полномочия, которыми Кушнер обладает от имени правительства Соединенных Штатов, и повышенные риски, связанные с существенным пересечением его личных деловых интересов и дипломатической роли, Кушнер не получил одобрения Сената и не подал ни одной финансовой декларации – юридические требования, которым подлежат высокопоставленные должностные лица правительства", – говорится в иске.

Кроме того, в организации подчеркнули, что Конституция требует, чтобы лица, постоянно занимающие государственные должности и обладающие значительными полномочиями, прошли проверку и утверждение Сенатом, прежде чем вступить в должность, а Закон об этике в правительстве требует, чтобы лица, выдвинутые на такие должности, а также другие высокопоставленные должностные лица правительства, подавали публичные финансовые декларации. Эти законы применяются к государственным служащим независимо от того, получают ли они вознаграждение или нет.

"Зять президента в настоящее время действует в рамках полномочий правительства Соединённых Штатов, определяя самые серьёзные вопросы внешней политики и национальной безопасности, с которыми сталкивается наша страна, и тем не менее он не выполнил юридических требований, чтобы убедительно заверить общественность в своей компетентности и пригодности, а также в том, что он ставит интересы Америки выше своих личных интересов. Процедуры утверждения Сенатом и раскрытия финансовой информации существуют для того, чтобы гарантировать, что квалифицированные лица назначаются и выполняют свои официальные обязанности честно. Кушнер не является исключением. Он не может просто отказаться и ожидать, что общественность просто поверит ему на слово", – сказал президент CREW Дональд К. Шерман.

Джаред Кушнер – последние новости

Как сообщал УНИАН, Джаред Кушнер (зять и специальный посланник президента США Дональда Трампа) вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом активно участвуют в переговорах по войне в Украине и продвижении мирных инициатив.

Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы в Украину. План представили специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Размороженные активы предлагается передать под управление структуре, контролируемой Вашингтоном. По словам источников, эта инициатива якобы должна помочь возобновить мирные переговоры.

В то же время, по данным FT, европейские представители отклонили этот план.

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