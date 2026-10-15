Украине прямо приказали не атаковать российские НПЗ, иначе будут проблемы, - Зеленский

Украина уже несколько раз не получала от США информацию о российских баллистических атаках.

Украинские военные получили от США прямую настоятельную рекомендацию не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), иначе у Киева начнутся "проблемы с разведкой".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times, добавив, что США уже несколько раз не предупреждали Украину о баллистических атаках россиян.

"Они сказали, что на каком-то уровне это технологические проблемы. Но на военном уровне до этого они говорили, что если вы не остановитесь, мы заблокируем разведку. Это проблема. И когда это сочетается с решением Starlink, которое на 100% является решением американской стороны, вместе это создает огромные проблемы", – подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что сразу же поддержал энергетическое перемирие после заявления Трампа и отдал соответствующий приказ Силам обороны.

"Три дня мы не наносили ударов по энергетическим объектам, дизельным установкам и т. п. в России. И три дня они нападали на нас. Но если в четверг это была заправочная станция и бензиновая инфраструктура, то сегодня они напрямую напали на всю основную энергетическую инфраструктуру в Украине, в основном в столице, а не только в Харькове и других городах. Но в основном ракеты прилетели в столицу. Это сделали они", – отметил Зеленский.

Также он сказал, что Украина столкнулась с проблемами в работе системы Starlink. По словам президента, скорость, на которой может работать эта система, была принудительно снижена. То есть, по его словам, речь идет не о технической проблеме.

"Это было преднамеренно. Мы понимаем, что происходит, потому что это было повсеместно. На территории столицы, по всей Украине, где мы используем Starlink. Также на поле боя, где мы используем его для нанесения ударов средней дальности, мы не могли принять решение о его использовании. Мы это видели. Затем, когда мы доставляем еду и воду нашим солдатам. Когда у вас проблемы с логистикой, вам нужно спасать жизни. Все остальное в этот момент не имеет значения. И в этот самый момент мы используем только наши дроны, которые могут на высокой скорости доставлять еду, воду и другие вещи. Если скорость будет низкой, их уничтожат", – пояснил Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, по данным источника УНИАН в Минобороны, в Украине уже возобновилась работа спутниковой связи Starshield, которая является частью системы Starlink для военных целей. Источник отметил, что в настоящее время министерство выясняет обстоятельства.

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей Бескрестнов, сообщивший о проблемах в работе Starlink, ранее заявлял, что эта система нужна Украине, в частности, для противодействия реактивным "Шахедам". По словам эксперта, таким шагом США фактически лишают Украину одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Шахедов".

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