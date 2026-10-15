Разрушенная в Киеве опора ЛЭП через Днепр восстановлению не подлежит, – глава 'Укрэнерго'

Объект обеспечивал подачу электроэнергии с правого на левый берег.

Опора линии электропередачи (ЛЭП) на переходе через Днепр в Киеве не может быть восстановлена после поражения российским дроном. В то же время энергетики реализуют альтернативные решения для обеспечения передачи электроэнергии, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все видели то видео, на котором уничтожена одна из уникальных опор линии электропередачи на переходе через Днепр в Киеве. Она была срезана, восстановить её невозможно. Мы разрабатываем новые технические решения на ходу и очень быстро", – отметил Зайченко.

По его словам, уже сегодня компания должна запустить соответствующие процедуры для реализации этих технических решений. Использование российскими оккупантами дронов, способных срезать опоры, – это новый вызов, добавляет Зайченко.

Видео дня

При этом в настоящее время в "Укрэнерго" фиксируются серьезные проблемы с резервным оборудованием, говорит главный энергетик.

"С оборудованием совсем беда. Продолжается развитие мировой энергосистемы, и всем нужно энергооборудование. Здесь жесткая очередь. Мы стараемся расставить приоритеты в наших потребностях. Многие производители идут навстречу, но остальным не разрешают заключать контракты", – объясняет председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Удары России по ЛЭП Украины – главные новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в Украине нет дефицита электроэнергии, но из-за поврежденных ЛЭП она не доходит до потребителя. Соответственно, продолжительность отключений света зимой в значительной степени будет зависеть от возможности противодействовать средствам поражения российских оккупантов.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик заявил, что российские оккупанты начали массово атаковать украинские ЛЭП, поскольку у них появилась возможность управлять дронами в режиме онлайн.

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