Поражение Су-34 в Борисоглебске: россияне в истерике требуют оттянуть все самолеты на 400 км

Украинские вооруженные силы атаковали ракетами "Нептун" военный аэродром в Борисоглебске Воронежской области и поразили сразу шесть Су-34М. В сети уже распространяются спутниковые снимки последствий удара, на которых видно, что стоянку самолетов полностью разнесли. При этом сообщается, что по крайней мере 4 самолета Су-34 уничтожены.
На этом фоне российские военкоры ноют о недостаточной защите аэродромов и заявляют, что единственным выходом будет увести авиацию за сотни километров от линии фронта.
Так, российский тг-канал Fighterbomber жалуется, что эффективность мобильных огневых групп и защиты из сеток против украинских ракет будет стремиться к нулю.
Он отмечает, что возможен вариант защиты полноразмерным, эшелонированным ПВО, а также строительством укрытий для самолетов из бетона и стали. В то же время российский эксперт ноет, что имея хотя бы одного наблюдателя возле аэродрома, ВСУ смогут легко вычислить удобный момент для удара по технике, которую выкатывают/закатывают из укрытий и готовят к вылету.
Так что единственным способом хоть как-то уберечь российскую авиацию он считает передислокацию на сотни километров вглубь территории РФ.
"Кроме временного решения вывести всю фронтовую, дальнюю и ВТАшную авиацию за радиус 400 км я способа сохранить матчасть не вижу", - заявляет он.
В то же время аэродромы ближе этого радиуса предлагается как оперативные, причём на аэродроме временно располагать то количество самолетов, которое там способны подготовить к повторному вылету в установленное время, а также обеспечить самостоятельное заруливание и выруливание самолетов в укрытие.
"По хорошему не больше пары, а в идеале использовать эти аэродромы только в случае крайней необходимости", - добавляет он.
Военкор также пожаловался на то, что обломки после удара убираются недостаточно быстро.
"Их надо убирать до момента когда противник упавшие обломки отфоткает со всех ракурсов и выложит напоказ всему свету", - заявляет Fighterbomber.
Удар по аэродрому в Борисоглебске
Сегодня ВМС ВСУ сообщили, что в ночь на 15 октября береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.
"В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.