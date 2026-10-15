Поражение Су-34 в Борисоглебске: россияне в истерике требуют оттянуть все самолеты на 400 км

В РФ призывают не размещать на аэродромах рядом с границей больше пары самолетов.

Украинские вооруженные силы атаковали ракетами "Нептун" военный аэродром в Борисоглебске Воронежской области и поразили сразу шесть Су-34М. В сети уже распространяются спутниковые снимки последствий удара, на которых видно, что стоянку самолетов полностью разнесли. При этом сообщается, что по крайней мере 4 самолета Су-34 уничтожены.

На этом фоне российские военкоры ноют о недостаточной защите аэродромов и заявляют, что единственным выходом будет увести авиацию за сотни километров от линии фронта.

Так, российский тг-канал Fighterbomber жалуется, что эффективность мобильных огневых групп и защиты из сеток против украинских ракет будет стремиться к нулю.

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Он отмечает, что возможен вариант защиты полноразмерным, эшелонированным ПВО, а также строительством укрытий для самолетов из бетона и стали. В то же время российский эксперт ноет, что имея хотя бы одного наблюдателя возле аэродрома, ВСУ смогут легко вычислить удобный момент для удара по технике, которую выкатывают/закатывают из укрытий и готовят к вылету.

Так что единственным способом хоть как-то уберечь российскую авиацию он считает передислокацию на сотни километров вглубь территории РФ.

"Кроме временного решения вывести всю фронтовую, дальнюю и ВТАшную авиацию за радиус 400 км я способа сохранить матчасть не вижу", - заявляет он.

В то же время аэродромы ближе этого радиуса предлагается как оперативные, причём на аэродроме временно располагать то количество самолетов, которое там способны подготовить к повторному вылету в установленное время, а также обеспечить самостоятельное заруливание и выруливание самолетов в укрытие.

"По хорошему не больше пары, а в идеале использовать эти аэродромы только в случае крайней необходимости", - добавляет он.

Военкор также пожаловался на то, что обломки после удара убираются недостаточно быстро.

"Их надо убирать до момента когда противник упавшие обломки отфоткает со всех ракурсов и выложит напоказ всему свету", - заявляет Fighterbomber.

Удар по аэродрому в Борисоглебске

Сегодня ВМС ВСУ сообщили, что в ночь на 15 октября береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

"В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.

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