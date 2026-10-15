Смартфоны Samsung начали получать Android 17: полный список устройств

Обновление системы уже доступно для более 30 устройств корейского бренда.

После долгих месяцев тестирования Samsung начала рассылку стабильной версии One UI 9 на базе Android 17 для устройств Galaxу. Если все пойдет по плану, до конца 2026 года должны обновить все смартфоны и планшеты, которые официально совместимы с новой системой.

Портал Gizmochina собрал актуальный список устройств Samsung, которые уже могут обновиться до One UI 9. В подборке несколько десятков гаджетов, среди которых есть модели бюджетного и среднебюджетного сегментов.

Серия Galaxy S:

Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, а также S26 FE;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE и S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE;

Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Складные смартфоны Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

Серия Galaxy A:

Galaxy A57 и A56;

Galaxy A37 и A36;

Galaxy A27.

Стоит учитывать, что обновление выходит поэтапно, поэтому скорость его появления напрямую зависит от вашего региона и конкретной модели. Если ваш смартфон есть в списке поддерживаемых моделей, но уведомление об обновлении еще не пришло, новая версия ПО должна стать доступна в ближайшее время.