Там утверждают, что "важные" страны не присоединились к организации.

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что Бразилия рассмотрит возможность выхода из состава Международного уголовного суда (МУС).

Заявление было сделано после того, как министра спросили о словах президента Лулы о Владимире Путине, которого не будут арестовывать в Бразилии, пишет Correio Braziliense.

"Президент Лула правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором некоторые страны придерживаются юрисдикции Международного уголовного суда, а другие - нет, например, США, Китай и другие страны", - отметил Дино.

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Он подчеркнул, что дисбаланс может привести к навязыванию воли одних стран другим. Министр также заявил, что все страны, входящие в состав Организации Объединенных Наций, должны пересмотреть Римский статут, который установил создание суда, чтобы добиться равенства.

"Это было предупреждение президента. Конечно, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить", - добавил Дино.

Бразилия и возможность ареста Путина

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20 в Индии, который проходил 9-10 сентября, заявил, что при его президентстве Путина "ни за что не арестуют" и тот может свободно ехать на следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Но позже он "дал заднюю" и сказал, что вопрос ареста российского диктатора Владимира Путина будет решать суд. Лула также заявил, что планирует "изучить вопрос" Международного уголовного суда.

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