Россия за 6 недель построила новую базу для реактивных 'Гераней': Reuters раскрыл детали

До полного ввода в строй остались считанные недели.

Россия всего за шесть недель построила новую крупную базу для запуска реактивных ударных беспилотников - вблизи границы с Украиной. Об этом пишет Reuters, анализируя спутниковые снимки.

Так, согласно спутниковым фото Planet Labs и Airbus, еще 31 августа на этом месте – в Ростовской области на юго-западе России – было пустое поле, а сейчас там появился масштабный комплекс сооружений, площадь соответствует примерно 126 футбольным полям.

Как отметил основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec Майк Монник, объект, запечатленный на снимках, может быть предназначен для запуска российских реактивных беспилотников моделей "Герань-4" и "Герань-5".

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По его словам, в западной части объекта расположены восемь площадок для пусковых направляющих, способных запускать такие дроны. Как показал анализ агентства Reuters, на двух из восьми пусковых установок уже были смонтированы направляющие. Еще на двух площадках велся монтаж направляющих.

Эксперт добавил, что объект практически готов к эксплуатации: "Вероятно, до его полного ввода в строй остались считанные недели, если не меньше".

Монник также отметил, что теоретически база способна запускать 100 и более реактивных беспилотников в сутки. Итоговые показатели будут зависеть от ряда факторов, включая наличие запасов и поставленные боевые задачи.

Роб Джордан, программный директор лондонского аналитического центра RUSI, также считает, что бетонные площадки и две возможные пусковые направляющие, видимые на снимках, соответствуют конфигурации пусковых установок для российских беспилотников серии "Герань".

Reuters отмечает, что площадка, занимающая территорию около 0,9 кв. км, расположена примерно в 3,5 км от российской авиабазы ​​Миллерово, где базируется 31-й гвардейский истребительный авиационный полк.

По данным компании DroneSec, площадка, вероятно, находится в "зоне прикрытия" средств ПВО, развернутых на авиабазе, что затрудняет для Украины нанесение ударов по этому объекту.

Российские реактивные дроны

Ранее военный эксперт Иван Киричевский предупреждал, что Россия может создать ударные реактивные беспилотники со скоростью полёта на уровне 800 километров в час, о чём свидетельствуют некоторые данные о проектах Ту-300 "Коршун" и "Гром".

В то же время на днях компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине.

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов отметил, что такие действия лишают Украину одного из немногих шансов на защиту от реактивных "Шахедов".

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