Риски существенно возросли: аналитики прогнозируют спад экономики Украины

Спад ВВП будет сопровождаться ускорением инфляции.

Экономика Украины переживает самый сложный период с 2022 года, поскольку продолжаются массированные российские атаки на промышленные предприятия, складскую и транспортную инфраструктуру.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу инвестгруппы ICU, в настоящее время ожидается падение ВВП Украины по итогам 2026 и 2027 годов. Аналитики отмечают, что негативные последствия прямых потерь активов бизнесом усугубляются высокой экономической неопределенностью и остановкой черноморских транспортных путей.

"Большая часть нанесенного ущерба не будет компенсирована, пока продолжается война, поэтому экономика будет сокращаться в четвертом квартале 2026 года и в 2027 году. Тем не менее мы ожидаем ограниченного падения ВВП, ведь за десятилетие войны с Россией структура экономики изменилась – существенно выросла доля услуг и оборонного сектора", – говорится в документе.

Видео дня

В 2026 году аналитики прогнозируют сокращение реального ВВП на 0,6%, а в 2027-м – на 1,9%. Падение ВВП будет сопровождаться ускорением инфляции.

"Мы ожидаем, что индекс потребительских цен на пике достигнет 12% в течение зимы, а возвращение к однозначным показателям будет возможным лишь в третьем квартале 2027 года", – считают в компании.

Также отмечается, что украинский экспорт упал из-за блокировки морских транспортных путей, а вот импорт стремительно растет, поскольку правительство наращивает закупки оружия и комплектующих, которые финансируются оборонной составляющей USL.

Льготное внешнее финансирование, несмотря на значительные задержки, должно быть достаточным, чтобы компенсировать дефицит внешних счетов до конца 2027 года. Это означает, что у НБУ будет достаточно возможностей для контроля над валютным рынком и обменным курсом. В ICU ожидают продолжения тренда к умеренной девальвации гривни и прогнозируют курс на уровне 45,8 грн/долл. в конце этого года и чуть выше 49 грн/долл. в конце 2027 года.

Экономика Украины – последние новости

Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на следующий год. Ожидается, что ВВП вырастет лишь на 1,5% в 2027 году против 4% в предыдущем прогнозе.

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – по сравнению с сентябрем 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в сентябре ускорилась (против 8,1% в августе).

Вас также могут заинтересовать новости: