Европа вряд ли сможет принудить Путина к миру без помощи США, - Зеленский

В Европе существует ряд проблем, связанных с единством, подчеркнул президент.

Европейские санкции больно бьют по России, однако они не останавливают войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times, отвечая на вопрос о том, как Украина сможет действовать совместно с Европой без помощи США.

"Проблема в том, что Европа получает некоторые энергоресурсы из России. Поэтому когда мы спрашиваем, можете ли вы что-то сделать без Америки, сегодня это очень сложно. Можете ли вы воевать, когда у вас есть единство Европы, и быть сильными? Да. Но проблема в том, что означает это "единство Европы"?", – сказал президент.

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Он отметил, что Европа поддерживает Украину во многих вопросах, но в некоторых моментах европейцам не хватает единства. В частности, часть стран не готова к нефтяному эмбарго в отношении России, а кто-то не готов ввести санкции против ядерных компаний и станций РФ.

"Европа должна стать сильной и единой в срочном порядке, потому что существует много различных рисков, не только связанных с Украиной. В небе они используют дроны в отношении Румынии, Молдовы, Германии, Польши, Болгарии. Там уже много стран. Мы всё это видим. Это гибридные войны, гибридные операции. Пока не массовые, но это как с холодной водой в море – 1, 2, 3, потом ты поплывешь чуть позже. Это Путин, он пытается это сделать", – подчеркнул Зеленский.

Давление Европы на РФ

Напомним, 12 октября Евросоюз одобрил рекордный пакет санкций против "ядра" российского ОПК. Были одобрены ограничения в отношении около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса.

Издание Financial Times ранее сообщило о том, что США предложили Европе разморозить часть российских суверенных активов и передать их Вашингтону. Представители Трампа заявили, что эта инициатива якобы должна помочь возобновить мирные переговоры. Впрочем, Европа отказала Вашингтону.

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