Украина готова к одностороннему прекращению ударов по НПЗ: Зеленский назвал условие

Киеву нужно более подробно разъяснять свою позицию, подчеркнул президент.

Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по российским НПЗ, но взамен просит об ответной услуге от Вашингтона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

"Можете ли вы предоставить мне ракеты для Patriot? Ведь если я не буду атаковать их – поскольку вы просили меня не атаковать их – они будут атаковать меня. Это справедливо, если вы дадите мне то, чем я смогу защищаться. Это минимум, о котором я прошу", – подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, на фоне заключения дизельного соглашения президент США Дональд Трамп заявил о якобы введении энергетического перемирия между Украиной и РФ. После этого заявления Украина приостановила удары по российским НПЗ. Впрочем, Москва не прекращала свои удары по украинской энергетике. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что на этом фоне отменил запрет на удары по российской нефтяной инфраструктуре.

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По словам президента, американская сторона ранее прямо заявила украинским военным, что продолжение ударов по российским НПЗ приведет к проблемам для Киева. По словам Зеленского, Вашингтон угрожал прекратить предоставлять Украине разведданные. Также президент заявил, что США не предупреждали Киев во время последних баллистических ударов, а также ограничили работу Starlink.

Отметим, что работа Starlink в Украине была полностью возобновлена 15 октября. Как сообщил источник УНИАН в Министерстве обороны, в настоящее время выясняются причины вчерашних ограничений.

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