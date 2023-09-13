Правительство Армении направило Римский статут на ратификацию в парламент 1 сентября.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда (МУС) будет ратифицирован страной "в полном объеме".

"Правительство направило Римский статут в парламент. Это не является шагом против России, а связано с вопросами нашей безопасности", - подчеркнул он в интервью "Общественному телевидению Армении".

Пашинян напомнил, что Армения начала процесс ратификации еще в декабре 2022 года.

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"К сожалению, произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и МУС", - отметил он, имея в виду, что в марте суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

"Понимаем, что формируется негативный или тревожный контекст, но не можем заморозить наши отношения и наши обязательства перед другими партнерами", - сказал Пашинян.

По его мнению, это "может оказать существенное влияние на повышение уровня безопасности страны в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет своих обязательств перед республикой".

Смена курса Армении - детали

С 11 по 20 сентября пройдут совместные военные учения между США и Арменией. Как информирует Министерство обороны Армении, армии будут тренировать стабилизационные действия между сторонами-противниками во время миротворческих миссий. Учения "Партнер Орел-2023" состоятся на базе тренировочного центра "Зар" в Армении.

Вторжение РФ в Украину означает, что Армения, несмотря ни на что, больше не может полагаться на Кремль, как на гаранта своей безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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