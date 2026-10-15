В Украине возобновилась работа Starlink в движении, - Минобороны

В настоящее время выясняются причины вчерашних ограничений.

В Украине возобновилась работа спутниковой связи Starshield, которая является частью системы Starlink для военных целей. Об этом сообщают источники в Минобороны.

Сообщается, что возобновление работы системы связи в движении подтвердили военные подразделения в своих отчетах.

В настоящее время Министерство обороны Украины выясняет причины и обстоятельства вчерашних ограничений.

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Что этому предшествовало

Напомним, 14 октября советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил о том, что компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения в Украине до 160 км в час. Эксперт подчеркнул, что ВСУ не были предупреждены об этом заранее. Он связал это решение с политическими вопросами.

Позже "Флеш" заявил, что Украина использовала связь через Starlink, в частности, в работе дронов-перехватчиков для сбивания реактивных "Шахедов". Таким образом, подчеркнул он, США лишают Украину одного из немногих шансов на защиту страны.

Как отмечал военный эксперт Павел Нарожный, Украина зависит от связи Starlink сразу в нескольких военных направлениях. Больше всего, по его мнению, от ограничений могли пострадать украинские удары на среднюю глубину. Также под вопросом оказалась работа морских дронов и разведывательных БПЛА.

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