Россияне ударили дронами по супермаркету в Одесской области: есть раненые

В результате прямого попадания здание разрушено.

В Одесской области российские военные нанесли удар с помощью дронов по супермаркету, есть раненые.

Как передает корреспондент УНИАН, после объявления воздушной тревоги мониторинговые каналы сообщили о российских беспилотниках, летящих на большой высоте.

Вскоре в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что враг нанес удар по населенному пункту Маяки – дроны попали в супермаркет "Таврия". Опубликованы ужасающие кадры, на которых видно, как после прямого попадания здание рушится и вспыхивает пожар.

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Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба подтвердила УНИАН факт попадания. По предварительным данным, пострадали три человека.

"Вооруженные силы России атаковали Одесскую область реактивными дронами. В одном из населенных пунктов произошло попадание. В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. У него диагностирована минно-взрывная травма. Пострадавший госпитализирован. Также пострадали две женщины – 40-летняя и 57-летняя", – сказала пресс-секретарь.

Атака на интернет-провайдера в Одессе

Как писал УНИАН, недавно российские военные атаковали центр Одессы реактивным дроном, поразив технологическое здание известного интернет-провайдера "Тенет".

В компании сообщили, что пострадал технологический комплекс. Зафиксированы существенные повреждения систем жизнеобеспечения объекта, в частности, систем охлаждения и энергогенерирующего оборудования. Сообщалось, что дальнейшая эксплуатация поврежденной площадки пока находится под большим вопросом, а у части абонентов возможны перебои не только с доступом к сети Интернет, но и к отдельным сервисам.

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