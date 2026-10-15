RTX 5090 исчезают из магазинов: цены на видеокарты взлетели почти до $10 000

Это усиливает слухи о возможном прекращении производства флагманской игровой видеокарты NVIDIA.

Несколько дней назад появились сообщения, что Nvidia прекращает поставки графических процессоров GB202 для GeForce RTX 5090. Предполагается, что все будущие чипы будут эксклюзивно поставляться для профессиональных видеокарт серии RTX Pro. Теперь появились дополнительные признаки того, что топовый флагман приближается к концу своего производственного цикла.

Как заметил портал VideoCardz, крупная американская сеть Micro Center изменила статус доступности многих видеокарт RTX 5090 с "Нет в наличии" на "Не продается". Изменение затронуло модели ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC.

Товары остались в каталоге, но больше не предлагаются к покупке в точках сети. Есть исключения: например, ASUS ROG Astral Edition 20 по-прежнему доступна в составе ограниченного специального комплекта. Кроме того, ритейлер продолжает продавать готовые ПК-сборки с RTX 5090.

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Пользователи сети также сообщают, что перед исчезновением из продажи RTX 5090 предлагалась примерно за $10 000. Для сравнения: в январе 2025 года видеокарта поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 1999 долларов в США.

Ситуация развивается на фоне тревожных сообщений о доступности RTX 5090. Недавно немецкий портал ComputerBase обнаружил, что видеокарта осталась лишь у нескольких продавцов, а цены на самую дешевую версию уже превысила 5000 евро

Источники говорят, что вместо GeForce RTX 5090 компания готовит версию RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти. Она станет самой мощной потребительской GPU в семействе Nvidia. При этом от выпуска RTX 5080 на 16 ГБ откажутся.

Кроме того, по-прежнему ходят слухи о серии RTX 50 Super, однако сроки ее выхода пока остаются неопределенными. Изначально в инсайдерских кругах циркулировали слухи, что NVIDIA планирует выпустить RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super в начале 2026 года.

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