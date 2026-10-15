Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины: министр раскрыл неутешительную динамику

В настоящее время больше внимания уделяется продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В результате блокады черноморских портов российскими оккупантами Украина уже более трех недель экспортирует лишь 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. Сейчас в приоритете – продукция с большей добавленной стоимостью, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.

"За 13 дней октября темпы экспорта остаются прежними – они сформировались примерно в конце сентября и с тех пор не меняются. Удается экспортировать 50% от потребности. Зерновых – меньше: 38% от потребности. Масло – 68% от потребности", – указал министр.

По его словам, при экспорте приоритет отдается, в частности, подсолнечному маслу.

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"Минагрополитики поддерживает необходимость отдавать приоритет продукции с большей добавленной стоимостью. На сегодняшний день имеется возможность экспортировать до 50% от обычных объемов. Эта возможность не увеличивается – мы её достигли в 20-х числах сентября. Реальных перспектив её увеличения нет. Соответственно, в таких условиях необходимо применять меры, которые позволят увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. В конечном итоге это принесёт больше средств для сектора в целом", – считает Высоцкий.

Экспорт зерна из Украины – главные новости

Президент Владимир Зеленский предупредил, что через два-три месяца возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке. Украина обычно экспортирует миллионы тонн продовольствия на эти рынки, однако в настоящее время морские пути заблокированы российскими оккупантами.

Между тем Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, несмотря на призывы Киева помочь вывезти урожай на фоне длительной блокады Черного моря.

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