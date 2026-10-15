'Очень серьёзная ошибка': Зеленский ответил, доверяет ли США после последних событий

США и Европа могли бы помочь Украине быстро положить конец войне, подчеркнул президент.

Ключевой целью Украины по-прежнему остается мир, и только единство может остановить РФ. Так президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times ответил на вопрос о том, может ли он доверять США как посреднику в переговорах после ряда шагов Вашингтона.

"Россия – это крупный агрессор, и мы об этом не забываем. Только единство может их остановить. И, конечно, Соединенные Штаты и Европа могут это сделать. Я сказал президенту: мы можем сделать это очень быстро. Если вы не закроете для нас Starlink, если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим его баллистические пусковые установки. И всё. Для него на этом всё", – сказал Зеленский.

Он объяснил это тем, что у Путина сейчас большие потери на фронте, а продвижение составляет всего несколько километров. И баллистика осталась единственным средством, которое кремлевский диктатор использует для давления на Украину.

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"Поэтому это был мой сигнал. Дайте нам Starlink. Откройте его для нас. Но они его закрыли. Они не расширили его охват. Они его сократили. Так что это очень серьезно. Это очень серьезная ошибка. Я считаю важным, что если у нас не будет единства с Соединёнными Штатами и Европой, – это долгий путь. Я знаю, что большинство в США поддерживает Украину", – добавил Зеленский.

Президент выразил понимание того, что у Трампа сейчас много вызовов. В частности, это ситуация на Ближнем Востоке, нефтяной кризис и вопрос выборов.

"Но мы понимаем, что корни там, а не в Украине. Но кто-то направляет его некорректно, не в ту сторону. Можем ли мы остановить Путина? Да. Можем ли мы дойти до переговоров? Конечно. Может ли это произойти как можно скорее? Я уверен. Но если спросить, Путину сейчас комфортно так", – подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с РФ по дизельному топливу. Также он заявил о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и РФ. Позже Зеленский сообщил, что Вашингтон прямо заявил: в случае продолжения атак на НПЗ у Украины начнутся проблемы с разведданными от США.

Уже 14 октября советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины без предупреждения ВСУ. Он связал это с политическими причинами и добавил, что без такой связи Украина теряет один из немногих шансов сбивать реактивные "Шахеды".

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