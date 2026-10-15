От Каменец-Подольского до Бакоты: представлен новый туристический маршрут по Хмельницкой области

Маршрут рассчитан на четыре дня отдыха.

В рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления" представлен второй полноценный маршрут – он посвящен Хмельницкой области.

Маршрут разработан командой программы в лице Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) и компании BRAND UKRAINE совместно с Управлением курортов и туризма Хмельницкой ОГА, Каменец-Подольским городским советом, Староушевской общиной и местным туристическим бизнесом. В августе 2026 года его протестировали журналистки украинских СМИ, среди которых был и УНИАН (здесь можно прочитать наши материалы о Хмельницкой области в целом и о Бакоте в частности).

Маршрут рассчитан на четыре дня, полноценно ознакомиться с ним можно на официальном сайте dosebe.travel.

Видео дня

"Хмельницкая область – край древних Товтр, каньонов, величественных крепостей и мест силы. Здесь можно замедлить темп и восстановить баланс в контакте с Днестром, вековыми скалами, аутентичным искусством и искренним подольским гостеприимством. Вас ждут пешие прогулки, водные сплавы, крафтовые винодельни и дегустации в исторических местах. Маршрут ведет от Каменца-Подольского до тихой Бакоты, раскрывает геологические тайны Китайгородского обнажения и знакомит с местными винами и гастрономией", – интригуют разработчики маршрута.

Другие маршруты в рамках программы "Путешествие к себе"

Как сообщал УНИАН.Туризм, первый полноценный маршрут в рамках национальной программы "Путешествие к себе. Пути восстановления" был представлен в сентябре 2026 года. Он был посвящен Николаевской области.

В то же время в августе этого же года в рамках программы был запущен специальный сайт, который выполняет роль личного помощника для путешественников, помогая составить индивидуальный маршрут восстановления в зависимости от потребностей, интересов и запросов каждого пользователя.

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