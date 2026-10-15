Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/45,93 грн/долл., а к евро – 50,31/50,34 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 октября снизился на 7 копеек и составлял 45,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,79 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 9 копеек и составил 50,78 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,09 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составил 50,75 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 49,75 гривни за единицу иностранной валюты.

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