Стало известно, когда могут начаться поставки российского дизеля в США.

В РФ заявили, что дизельное соглашение с США позволяет российской экономике увеличить объемы добычи нефти и её переработки.

Первые поставки российского дизельного топлива в США возможны через две-три недели. Это произойдет при условии заключения соответствующего контракта, сообщает ТАСС.

"Чтобы осуществить поставку, необходимо заключить контракт, загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить его потребителю. Все это занимает две-три недели", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что соглашение с США по дизельному топливу позволяет российской экономике нарастить объемы добычи нефти и её переработки. В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что валютные поступления от экспорта дизельного топлива поддержат платежный баланс России.

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Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское дизельное топливо уже поступает на мировые рынки.

Соглашение о дизельном топливе между Россией и США – главные новости

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о возобновлении поставок российского дизельного топлива на мировые рынки. В связи с этим американское Министерство финансов временно исключило такие поставки из-под санкций – до апреля 2027 года.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва досрочно отменяет ограничения на экспорт дизельного топлива. По его словам, в октябре страна готова поставить на внешние рынки 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре – 500 тыс. тонн, а в декабре – 1 млн тонн. В дальнейшем РФ планирует нарастить ежемесячный объем экспорта до 3 млн тонн.

Соглашение о дизельном топливе вызвало возмущение в Украине и критику со стороны некоторых западных политиков. Группа американских сенаторов от обеих партий уже призвала президента США отменить разрешение на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию Трампа в нарушении федерального законодательства и финансировании Москвы.

Как сообщил республиканец из штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик, после объявления Трампом соглашения о поставках дизельного топлива в нижней палате Конгресса инициируют голосование за блокирование закупок российских нефтепродуктов.

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