Microsoft закрыла рекордные 1400 уязвимости в Windows: обновление нельзя пропускать

По меньшей мере 78 исправленных проблем получили критический уровень опасности.

Microsoft выпустила масштабное обновление безопасности для Windows, в рамках которого исправила 1413 уязвимостей. Это новый рекорд компании: предыдущий был установлен в сентябре когда инженеры устранили почти тысячу проблем. Среди исправленных ошибок есть уязвимость, которую хакеры уже использовали в реальных атаках, пишет Tom's Guide.

Обновление вышло в рамках традиционного "Вторника Патчей". Из общего числа уязвимостей 1102 относятся к Windows, еще 134 затрагивают Office, 61 – инструменты для разработчиков, 36 – SharePoint Server и 22 – SQL Server. При этом 78 уязвимостей получили критический уровень опасности.

Особое внимание Microsoft уделила уязвимости нулевого дня CVE-2026-96951 в Windows Shell. Она позволяет злоумышленникам обходить механизмы безопасности и затрагивает Windows 10, Windows 11 и некоторые версии Windows Server. Эту уязвимость уже использовали в реальных атаках.

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Еще две заметные уязвимости связаны с .NET Framework и обработкой изображений в Windows. Первая, CVE-2026-108398, позволяет обойти защитные механизмы и выполнить запрещенный код. Вторая, CVE-2026-21413, связана с переполнением буфера в Windows Raw Image Extension, что потенциально дает возможность выполнять вредоносный код через сеть.

Столь большое количество исправлений отчасти объясняется использованием больших языковых моделей. Отдельно отмечается, что владельцы Windows 10 по-прежнему могут рассчитывать на дальнейшие обновления безопасности: поддержку системы продлили до октября 2027 года.

Журналисты Tom's Guide порекомендовали пользователям немедленно установить патч от Microsoft, если их компьютеры еще не сделали это автоматически. Для этого нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Центр обновления Windows" и нажать кнопку проверки обновлений.

Ранее пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

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