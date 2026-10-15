'В эту игру можно играть вдвоем': Politico оценило удары ВСУ по дата-центрам 'Яндекса'

Это указывает на появление нового фронта в войне.

Удары Украины по дата-центрам "Яндекса" создают серьезные проблемы для России и указывают на появление нового фронта в войне, что не может не беспокоить Запад. Politico объясняет, какие последствия этих ударов обрушились на РФ, и почему это вызывает опасения у международного сообщества.

Как отмечается в статье, украинские удары были нацелены на то, чтобы нарушить военное планирование и работу систем связи, однако затронули и гражданскую инфраструктуру - сферу электронной коммерции, платформы для цифровых платежей, а также сервисы доставки еды и заказа автомобилей.

Комментируя удары по российским дата-центрам, в Киеве отметили, что Москва и сама неоднократно атаковала украинскую цифровую инфраструктуру. "Украинцы хотели показать россиянам, что в эту игру можно играть вдвоем", – сообщил Politico высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом операции.

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Подобные атаки и ответные действия указывают на появление нового фронта в войне – инфраструктуры, обеспечивающей функционирование цифровой экономики, отмечает издание.

"Удары по объектам, предоставляющим вычислительные мощности, сопоставимы с атаками на электростанции, снабжающие энергией, теплом и топливом как военные, так и гражданские структуры. Это может ослабить военный потенциал противника, но в то же время способно полностью парализовать повседневную жизнь", - говорится в статье.

По мнению экспертов, восстановление таких объектов в России потребует значительных затрат, поскольку для их функционирования необходимы дефицитные материалы, которые приходится импортировать. "Закупить большой объем оборудования взамен уничтоженного будет непросто, поскольку большую часть техники приходится импортировать, а этот процесс осложняется высоким мировым спросом и санкциями, введенными против России – отметил Олег Шакиров, эксперт по вопросам киберполитики и международной безопасности.

Опасные последствия не только для России

Джозеф Джарнаки, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), предупредил, что превращение ударов по дата-центрам в обычную практику может повлечь за собой ряд новых опасных последствий.

"Подобные удары, вероятно, нарушают нормы международного гуманитарного права, и это создает серьезные риски, учитывая растущую зависимость населения планеты от цифровых сервисов", – заявил он изданию.

При этом высокопоставленный представитель НАТО сообщил Politico, что дата-центры уже рассматриваются в качестве потенциальных целей и что альянс учитывает их уязвимость при планировании.

Удары ВСУ по Яндексу

За несколько дней октября были поражены три объекта: в ночь на 8 октября – дата-центр в Сасово (Рязанская область), где располагались два из трёх суперкомпьютеров компании; 9 октября – крупный дата-центр в Калужской области; а в ночь на 11 октября – объект в городе Владимир. Все три атаки подтвердила сама компания "Яндекс".

После атак работа дата-центров была полностью или частично остановлена. Компания сообщила о повреждении инфраструктуры и сбоях более 80 сервисов Yandex Cloud (включая вычислительные ресурсы, базы данных, AI-инструменты вроде YandexGPT).

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